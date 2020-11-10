Власть
Аэропорт Симферополя не сможет выйти на прошлогодние показатели
Аэропорт Симферополя по итогам этого года не сможет достичь показателей 2019 года по пассажиропотоку.
Об этом журналистам заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.
«Межсезонье у нас достаточно ровное, его можно сравнить с сезоном прошлого года. Октябрь был немного выше, ноябрь мы идем на уровне прошлого года. По итогам года мы, конечно, не сможем достичь тех показателей, которые были в 2019 году. По нашим подсчетам, мы обслужим примерно на 460-500 тысяч меньше пассажиров, чем в прошлом году. Но данные показатели мы считаем вполне достойными для нынешних условий», – сказал он.
По словам Плаксина, в июле-августе нагрузка на инфраструктуру аэропорта была максимальной за всю историю. «В июле-августе была большая нагрузка на всю инфраструктуру аэропорта Симферополь. Такой колоссальный пиковой нагрузки аэропорт Симферополь не испытывал никогда за всю историю своего существования, – отметил гендиректор аэропорта. – На высоком пике мы не отказали ни одной авиакомпании, которая запрашивала слоты в аэропорту Симферополь. В августе мы ставили абсолютный суточный рекорд по пассажиропотоку – мы обслуживали более 40 тысяч пассажиров в сутки».
По предварительным данным, зимой самолеты из Симферополя будут летать по 13 направлениям.
«В зимний период по расписанию, которое мы имеем на сегодняшний день, у нас будет примерно 13 направлений. Это сравнимо с прошлым годом, но мы надеемся, что у нас будут дополнительные направления. Надеемся, что Краснодар будет у нас летать круглогодично, прорабатываем с авиакомпаниями региональные маршруты, – сообщил Плаксин. – Если ситуация будет стабильная, то пассажиропоток будет не меньше, чем в прошлом году в межсезонье, что является хорошим показателем для сегодняшних реалий».
Международный аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил 5,14 млн человек, что аналогично показателям 2018 года. Всего в 2019 году в аэропорту Симферополь приняли и отправили 38 250 рейсов. Пик пассажиропотока в 2019 году был зафиксирован 10 августа: суточный трафик в этот день превысил 34 тыс человек.
16 марта 2020 года новый терминал международного аэропорта Симферополь встретил своего 10-миллионного пассажира с момента начала работы.
Уже в апреле на фоне распространения новой коронавирусной инфекции пассажиропоток в аэропорту Симферополь снизился на 76% по сравнению с прошлым годом, в мае – на 90%. Число рейсов было восстановлено только в июле.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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