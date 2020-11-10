Адвокат обжаловал приговор экс-главе Евпатории Филонову

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Адвокат осужденного бывшего главы Евпатории Андрея Филонова Александр Вольвач обжаловал приговор, согласно которому Филонов получил наказание в виде 3 лет и 8 месяцев заключения в колонии-поселении.

Об этом Вольвач рассказал в комментарии СМИ.

«Апелляцию подал в пятницу, 6 ноября, через Железнодорожный суд Симферополя. Ее будет рассматривать коллегия по уголовным делам Верховного суда Крыма. Дата рассмотрения неизвестна», – сказал Вольвач.

Ранее адвокат выразил мнение, что по данному делу «должен быть оправдательный приговор».

«Мы не видим состава преступления. Суд дал наказание мягче, чем просила прокуратура», – сказал ранее Вольвач.

Защитник уточнил, что срок пребывания Филонова в СИЗО засчитывается в срок отбытия наказания (1 день в СИЗО к 2 в колонии-поселении). При этом Вольвач не уточнил, когда Филонов сможет выйти на свободу.

30 октября Железнодорожный суд Симферополя приговорил к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова по делу о махинациях с землей. По словам адвоката Вольвача, обвинение просило для Филонова пять с половиной лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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