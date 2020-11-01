Власти России обещают, что после решения проблем с водой в Крыму вырастут тарифы

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Крымчан ждет повышение тарифов на воду вследствие выполнения комплексного плана мероприятий по обеспечению региона питьевой водой.

Об этом журналистам заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки на полуостров.

«(Выполнение мероприятий плана) на тарификацию, конечно, повлияет. Это же дополнительные капитальные вложения. Будем, конечно, рассматривать возможность оптимизации, но это большие затраты, в том числе на амортизацию… Мы учитываем три составляющие: затраты, эксплуатацию и тарифы», – сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, соответствующие расчеты будут произведены в ближайшие два-три месяца.

«Мы договорились, что просчитаем каждое мероприятие, сколько стоит на каждый полученный куб, сколько будет стоить дальнейшая эксплуатация и как это ляжет на тарифы. В течение двух-трех месяцев мы это посчитаем», - добавил замглавы кабмина РФ.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в свою очередь заверил, что рост тарифов на воду «не будет взрывным».

«По тарифной политике колоссального роста не будет. В Крыму стоимость «куба» воды составляет 31 рубль 55 копеек, в среднем по ЮФО – 36 рублей. То есть мы сегодня имеем один из самых низких показателей по Южному федеральному округу. Максимального роста не будет, вряд ли она (стоимость кубометра воды – ред.) превысит среднюю стоимость по ЮФО», – пояснил он.

Водоснабжение Крыма во многом зависит от степени интенсивности осадков, благодаря которым наполняются водохранилища. Кроме того, из-за высокой изношенности сетей до потребителей доходит лишь порядка 40% выкачиваемых из водохранилищ объемов.

Засуха и истощение запасов водохранилищ в 2020 году стали причиной дефицита питьевой воды в ряде регионов Крыма. В сентябре были введены графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Аналогичные ограничения были введены в Алуште и Белогорске.

С середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ.

Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд руб будут выделены из Резервного фонда. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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