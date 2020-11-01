Происшествия
В севастопольском троллейбусе умер пассажир
Проверкой трагического происшествия занимается полиция.
В Севастополе недалеко от завода шампанских вин в Нахимовском районе, 30 октября, в одном из городских троллейбусов умер пассажир.
По предварительной информации, смерть человека наступила из-за проблем с сердцем. На происшествие выезжали сотрудники УМВД, сообщил источник в правоохранительных органах.
Распространенная в социальных сетях информация о криминальном характере смерти человека не соответствует действительности, подчеркнул источник.
«Человеку стало плохо с сердцем», – сообщил источник предварительный вывод о причинах смерти.
Проверки происшествия продолжаются.
В тексте использованы материалы: Форпост
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