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Происшествия

В севастопольском троллейбусе умер пассажир

10:48 воскресенье, 1 ноября 2020
Севастополь

Проверкой трагического происшествия занимается полиция.

В Севастополе недалеко от завода шампанских вин в Нахимовском районе, 30 октября, в одном из городских троллейбусов умер пассажир.

По предварительной информации, смерть человека наступила из-за проблем с сердцем. На происшествие выезжали сотрудники УМВД, сообщил источник в правоохранительных органах.

Распространенная в социальных сетях информация о криминальном характере смерти человека не соответствует действительности, подчеркнул источник.

«Человеку стало плохо с сердцем», – сообщил источник предварительный вывод о причинах смерти.

Проверки происшествия продолжаются.

В тексте использованы материалы: Форпост

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