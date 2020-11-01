В России и в Крыму по-разному оценивают опреснение морской воды

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Глава Крыма сообщил о строительства специальных установок как о решенном вопросе, а федеральный вице-премьер хочет все просчитать.

Для обеспечения Симферополя и прилегающих к нему районов водой строители готовят Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский водозаборы. Они будут построены, по предварительным данным, к 18 апреля 2021 года. Из них ежесуточно можно будет добывать 60 тыс. кубов — непревышаемый лимит. При этом не известна опасность, если объем добычи будет, например, больше 100 тыс. кубов/сутки. Об этом сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов после совещания у зампреда Кабмина РФ Марата Хуснуллина, который проверяет осуществление на полуострове многомиллиардных проектов водоснабжения.

Использование для снабжения Симферополя реки Салгир, о чем ранее говорили власти Крыма, под вопросом — ученые пока не могут сказать, можно ли хорошо очистить речную воду, поскольку Салгир очень грязный, добавил Аксенов. Хотя, добавил он, река могла бы дать 50 тыс. кубометров воды в сутки.

Глава Крыма предупредил о росте сцены на воду, если будут построены установки опреснения морской воды. По сегодняшним подсчетам, уточнил Аксенов, кубометр такой воды стоит от 40 до 68 рублей. Однако, заверил он, «колоссального роста тарифов не будет».

«С учетом того, что стоимость воды в Крыму составляет 31,55 руб. за куб, а в среднем по Южному федеральному округу — 36 рублей, итоговая цена вряд ли превысит даже эту среднюю для региона планку», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Напомним, Хуснуллин, докладывая президенту России Владимиру Путину о комплексном плане водоснабжения Крымского полуострова, сообщил, что вариант опреснения рассматривается правительством РФ. Речь идет о строительству двух спецустановок, каждая из которых сможет дать 20 тыс. кубов воды/сутки, уточнил Хуснуллин. Однако окончательное решение об их использовании будет принято после анализа эффективности других вариантов обеспечения региона водой, с учетом экономического и социального эффекта, влияния на тарифы.

Опресненная морская вода будет стоить от 85 руб. за кубометр и больше, сообщил ранее председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк. По его мнению, цену возможно уменьшить, если продавать выработки опреснительных станций — товарные соли.

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