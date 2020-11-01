В Крыму автомобиль улетел в Северо-крымский канал: двое погибших

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Легковой автомобиль сегодня ночью съехал с дороги в Красноперекопском районе и опрокинулся в Северо-Крымский канал, вследствие чего погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«По прибытии на место происшествия установлено, что автомобиль «Славута» съехал с дорожного полотна и опрокинулся в Северо-Крымский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. К сожалению, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

Остальные пострадавшие с многочисленными травмами доставлены в Центральную городскую больницу Красноперекопска.

Сообщение о ДТП поступило в службу спасения сегодня в 2.10. Авария произошла на автодороге Воинка – Красноармейское в Красноперекопском районе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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