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Спорт

Усик победил Чисору единогласным решением судей

07:13 воскресенье, 1 ноября 2020
Усик победил Чисору единогласным решением судей

фото © Корреспондент

Представляющий Украину крымский боксер добыл непростую победу над британцем.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) победил британца Дерека Чисору (32-10, 23 КО) в непростом поединке в Лондоне.

Чисора обещал устроить войну Усику на ринге и с первых минут первого раунда он бросился на украинца, вынудив где-то выживать. Александр оказался под «обстрелом» ударом Чисоры, который не стеснялся при попустительстве рефери одной рукой держать украинца, а другой пробивать.

Усик выдержал стартовое давление Чисоры, который уже со второго раунда начал уставать, а где-то с четвертого просто начал как танк прямолинейно и бесхитростно идти на украинца. Александр больше работал на ногах, уходя от атак соперника и работая на контратаках.

В четвертом раунде украинец побывал на полу, но рефери решил, что не от удара, поэтому там был не нокдаун.

Дав вымахаться сопернику, Усик выровнял бой, а в седьмом раунде где-то даже потряс Чисору и перехватил инициативу, доминируя в восьмом раунде.

Собрав все свои силы, в девятой трехминутке Чисора вновь включился и вынудил Усика сосредоточить свое внимание на защите. Но дальше вновь все прошло при преимуществе Александра, хотя Чисора продолжал идти вперед, размахивая руками, надеясь поймать такими ударами фаворита.

В целом, Чисора серьезно проверил Усика, нанес ему достаточное количество ударов, которые тот с честью выдержал. Бой прошел в высоком темпе, Чисора до последнего шел вперед на морально-волевых качествах, пытаясь поймать ударом, а Усик продолжал больше двигаться на ногах.

По итогам тяжелого 12-раундового поединка Усик победил единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113 и завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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Усик победил Чисору единогласным решением судей

Усик победил Чисору единогласным решением судей

Представляющий Украину крымский боксер добыл непростую победу над британцем.

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