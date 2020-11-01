Ученые выяснили, какая черта в мужчинах нравится женщинам больше всего

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Распространено мнение что «девочки» любят «плохих мальчиков».

Однако новое исследование британских ученых выявило другие предпочтения женщин при выборе партнера.

В ходе исследования ученые показывали женщинам фотографии мужчин и рассказывали о том, как они ведут себя в определенных ситуациях, например, проходя мимо бездомного. Так, некоторые молодые люди, по версии исследователей, смотрели в телефон, другие – покупали бутерброды нуждающимся. После этого женщины должны были выбрать, с каким мужчиной они хотели бы встретиться.

Самыми желанными оказалась молодые люди, которые проявляли сочувствие. Ученых это не удивило, так как женщина проецирует на себя отношение мужчин к другим людям. И если он хорошо относится к окружающим, то вероятнее всего будет добр, чуток и внимателен с ней. Также для женщины это знак, что мужчина будет хорошим отцом.

Предубеждение, что женщины предпочитают «плохих» мужчин, по мнению ученых, имеет под собой основание. Женщине нужно время, чтобы осознать, с кем она имеет дело. Но в итоге, утверждают исследователи, добро все равно побеждает.

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В тексте использованы материалы: МК

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