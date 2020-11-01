Коронавирус в Крыму
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У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус
фото © rg.ru
Пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса.
У двух ребят из делегации подтвердился диагноз COVID-19, остальных отправили в обсерватор как контактных лиц, пишет пермский новостной портал 59.ru.
Известно, что заболевших детей госпитализировали, а остальные 20 человек обязаны провести две недели в изоляции в санатории «Здравница» в Евпатории. Информацию об этом подтвердили в министерстве образования Пермского края.
«Действительно, пермская команда не сможет участвовать в финале конкурса. Сейчас делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть детей в Пермь, ведем переговоры с Роспотребнадзором Крыма, отправили им все результаты тестов. В понедельник проведут повторные анализы, после чего будем решать вопрос об отправлении детей домой», - прокомментировали в ведомстве.
Как пишет 59.ru, путевки пермяков в «Артек» останутся действительными, они смогут воспользоваться ими позже.
Всего за сутки на территории республики Крым было зарегистрировано 203 случая COVID-19.
Ранее сообщалось, что в сентябре трое сотрудников «Артека» были госпитализированы с диагнозом COVID-19, среди детей случаев заражения не было выявлено.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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