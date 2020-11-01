Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.4
воздух +11
море +20

Коронавирус в Крыму

У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус

13:47 воскресенье, 1 ноября 2020
Ялта
У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус

фото © rg.ru

Пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса.

У двух ребят из делегации подтвердился диагноз COVID-19, остальных отправили в обсерватор как контактных лиц, пишет пермский новостной портал 59.ru.

Известно, что заболевших детей госпитализировали, а остальные 20 человек обязаны провести две недели в изоляции в санатории «Здравница» в Евпатории. Информацию об этом подтвердили в министерстве образования Пермского края.

«Действительно, пермская команда не сможет участвовать в финале конкурса. Сейчас делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть детей в Пермь, ведем переговоры с Роспотребнадзором Крыма, отправили им все результаты тестов. В понедельник проведут повторные анализы, после чего будем решать вопрос об отправлении детей домой», - прокомментировали в ведомстве.

Как пишет 59.ru, путевки пермяков в «Артек» останутся действительными, они смогут воспользоваться ими позже.

Всего за сутки на территории республики Крым было зарегистрировано 203 случая COVID-19.

Ранее сообщалось, что в сентябре трое сотрудников «Артека» были госпитализированы с диагнозом COVID-19, среди детей случаев заражения не было выявлено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Каникулы в Крыму: за школьниками будут следить. Во время осенних каникул, которые пройдут в Крыму с 31 октября по 8 ноября, комиссии по делам несовершеннолетних будут следить за времяпрепровождением и местонахождением школьников.

В Севастополе ожидают вспышки коронавируса в школах. Детские каникулы по этой причине решили продлить еще на неделю.

Большая часть крымских вузов останется работать в штатном режиме. Республиканские вузы не планируют переходить на дистанционное обучение.

Крымский университет отправил студентов по домам. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского с сегодняшнего дня перевел студентов на дистанционное обучение.

Коронавирус в Крыму
Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Носящие очки люди в пять раз реже заражаются коронавирусом, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Коронавирус в Крыму
У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус

У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус

Пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения

Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения

За истекшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заражения COVID-19.

Спорт
Усик победил Чисору единогласным решением судей

Усик победил Чисору единогласным решением судей

Представляющий Украину крымский боксер добыл непростую победу над британцем.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации