Стало известно какая погода ждет крымчан в ноябре

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В ближайшие дни над полуостровом начнет набирать силу циклон, с которым в регион придет окончательное похолодание.

Об окончании бархатного сезона предупредил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«В ближайшие выходные циклон, впитав в себя черноморскую влагу, будет раскручиваться, усиливаться, увеличиваться по площади и, соответственно, суббота и воскресенье в Крыму будут довольно ненастными и пасмурными, очень дождливыми, причем осадки будут ливневого характера, - пояснил синоптик. – Ну и, конечно, северная тяга ветров (вместе с ливнями – ред.) существенно понизит температурные показатели: в субботу это уже не выше +7…+12 градусов под утро, днем максимум придется рассчитывать на +10…+15. И в воскресенье станет еще на градус-другой прохладнее».

После выходных погода в Крыму немного выровняется, но такого тепла, которое держалось весь октябрь, крымчанам уже вряд ли стоит ждать.

«Похолодание соответствует сезону. По долгосрочным прогнозам ноябрь в Черноморском регионе будет близким к нормам. Если мы заглядываем на ноябрь, то это ночные температуры около 2-3 градусов тепла, днем около 10-11 с плюсом и небольшим дефицитом осадков, предупредил Евгений Тишковец. – Будет ощущение настоящей осени со всеми вытекающими последствиями. Так что здесь надо перестраивать не только сознание, но и готовиться к смене гардероба».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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