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Коронавирус в Крыму

Российский хоккеист Зарипов лечит в Крыму осложнения от коронавируса

18:54 воскресенье, 1 ноября 2020
Российский хоккеист Зарипов лечит в Крыму осложнения от коронавируса

фото © uznayvse.ru

У форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова появились осложнения после коронавируса, сообщает «Бизнес Online».

Хоккеист продолжает восстановление.

Отмечается, что осложнения не позволяют ему полноценно тренироваться.

По информации издания, Зарипов отправился на лечение в Крым.

Возвращение игрока на лед прогнозируется не раньше середины ноября.

Напомним, Зарипов не играет с 27 сентября. В восьми матчах сезона он набрал 8 (3+5) очков.

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