Коронавирус в Крыму
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Российский хоккеист Зарипов лечит в Крыму осложнения от коронавируса
фото © uznayvse.ru
У форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова появились осложнения после коронавируса, сообщает «Бизнес Online».
Хоккеист продолжает восстановление.
Отмечается, что осложнения не позволяют ему полноценно тренироваться.
По информации издания, Зарипов отправился на лечение в Крым.
Возвращение игрока на лед прогнозируется не раньше середины ноября.
Напомним, Зарипов не играет с 27 сентября. В восьми матчах сезона он набрал 8 (3+5) очков.
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