«Расстрелял и сбросил в яму». В Крыму вынесли приговор по делу об убийстве на ферме

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Бахчисарайского района, признанному виновным в убийстве начинающего предпринимателя.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как рассказали в надзорном ведомстве, потерпевший, являвшийся получателем гранта на создание и развитие фермерского хозяйства, заключил с подсудимым договор купли-продажи 40 голов крупного рогатого скота.

Деньги были переданы из суммы соответствующего гранта. Однако, как выяснилось позже, начинающий предприниматель предоставил ложные сведения для получения субсидии, поскольку был осужден за совершение мошенничества, а деньги был обязан вернуть.

«В этой связи мужчина систематически требовал от подсудимого возврата денег в размере 1,5 млн рублей, а в начале июля 2019 года прибыл на ферму, принадлежащую подсудимому, и, в очередной раз, потребовал от последнего вернуть денежные средства. В ходе возникшего конфликта подсудимый произвел несколько выстрелов из ружья, в том числе в область головы потерпевшего, от которого последний скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Чтобы скрыть тело, мужчина сбросил его в яму и засыпал грунтом.

Верховный суд Крыма признал подсудимого виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на полтора года.

Также осужденный обязан выплатить два миллиона рублей компенсации членам семьи убитого.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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