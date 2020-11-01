Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.4
воздух +11
море +20

Происшествия

«Расстрелял и сбросил в яму». В Крыму вынесли приговор по делу об убийстве на ферме

08:09 воскресенье, 1 ноября 2020

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Бахчисарайского района, признанному виновным в убийстве начинающего предпринимателя.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как рассказали в надзорном ведомстве, потерпевший, являвшийся получателем гранта на создание и развитие фермерского хозяйства, заключил с подсудимым договор купли-продажи 40 голов крупного рогатого скота.

Деньги были переданы из суммы соответствующего гранта. Однако, как выяснилось позже, начинающий предприниматель предоставил ложные сведения для получения субсидии, поскольку был осужден за совершение мошенничества, а деньги был обязан вернуть.

«В этой связи мужчина систематически требовал от подсудимого возврата денег в размере 1,5 млн рублей, а в начале июля 2019 года прибыл на ферму, принадлежащую подсудимому, и, в очередной раз, потребовал от последнего вернуть денежные средства. В ходе возникшего конфликта подсудимый произвел несколько выстрелов из ружья, в том числе в область головы потерпевшего, от которого последний скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Чтобы скрыть тело, мужчина сбросил его в яму и засыпал грунтом.

Верховный суд Крыма признал подсудимого виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на полтора года.

Также осужденный обязан выплатить два миллиона рублей компенсации членам семьи убитого.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму не могут решить проблему переполненности СИЗО. В Крыму наблюдается перелимит заключенных в следственном изоляторе Симферополя.

Житель Херсонщины пытался подкупить пограничников при выезде из Крыма. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что житель Херсонской области, который направлялся из Крыма на материковую часть Украины, пытался дать взятку пограничнику за пропуск без установки мобильного приложения «Дій вдома».

Прокуратура в Севастополе сообщает о махинациях в фонде по капремонту жилья. Прокуратура Ленинского района Севастополя сообщает о махинация с проведением аукционов после проверки деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя».

Следком не нашел уголовщины в деле истощенного ребенка из Крыма. Следственный комитет Центрального района Симферополя отказал в возбуждении уголовного дела по факту истощения маленького Сережи — экс-воспитанника детского дома «Елочка», пишет КП-Крым.

Коронавирус в Крыму
Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Носящие очки люди в пять раз реже заражаются коронавирусом, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Коронавирус в Крыму
У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус

У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус

Пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения

Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения

За истекшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заражения COVID-19.

Спорт
Усик победил Чисору единогласным решением судей

Усик победил Чисору единогласным решением судей

Представляющий Украину крымский боксер добыл непростую победу над британцем.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации