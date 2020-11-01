Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 1 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 1 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман 200-500м), уровень опасности оранжевый, ветер (Местами северо-западный 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - туман (местами туман 200-500м), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный долждь), уровень опасности оранжевый, ветер (Местами северо-западный 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (Местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (Местами северо-западный 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - туман (Местами туман 200-500м), уровень опасности оранжевый, дождь (Местами очень сильный дорждь), уровень опасности оранжевый, ветер (местами северо-западный 17-22), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 12, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью около 10 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 96 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 19, в Керчи - 19, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 19, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 29, на Кипре - 26, в Одессе - 18, в Сочи - 21, в Турции - 26, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ближайшие сутки Крыму обещают сильные дожди и ветер. В Республике Крым на субботу и воскресенье объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 31 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 31 октября.

Резкое похолодание и ливни ожидаются в Крыму на выходных. В ближайшие выходные в Крыму ожидается резкое снижение температуры на 8-10 градусов, проливные дожди и усиление ветра.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 30 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 30 октября.