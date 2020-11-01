Отопительный сезон в Крыму под угрозой срыва

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Причина - в изношенности теплосетей. К такому выводу пришли специалисты Крымского управления Ростехнадзора после проверки региональных теплоснабжающих организаций.

О результатах сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки теплосистем были начаты в июле текущего года и коснулись трех теплоснабжающих предприятий, в том числе и ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» – крупнейшего поставщика теплоэнергии на полуострове. В итоге, по состоянию на сентябрь 2020 года средний износ сетей в Республике Крым составляет 89%, что проводит к значительному росту потерь тепла в отопительных системах.

«В результате проведенных проверок инспекторским составом было выявлено 186 нарушений, 176 из которых зафиксированы на объектах ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». Главной проблемой предприятий является отсутствие экспертиз о продлении ресурса устаревшего оборудования, а точнее - эксплуатация оборудования подлежащего замене», - пояснили в пресс-службе Ростехнадзора.

По данным контролирущего ведомства, на объектах предприятия не обеспечивается должным образом промышленная безопасность. В частности, в большинстве случаев эксплуатируется оборудование, допустимый срок службы которого уже давно вышел.

«Средний «возраст» эксплуатируемых котлов составляет 37 лет, при том, что срок их безопасной эксплуатации производителем определен в 25 лет. Как следствие, протоколы о временном запрете эксплуатации были составлены в отношении 52 котельных», - сообщили в Ростехнадзоре.

При этом, по информации проверяющих, программы по модернизации оборудования у теплоснабжающего предприятия отсутствуют – соответственно, и замена магистральных тепловых сетей не проводилась должным образом.

«В связи с этим риск перебоев в поставке теплоносителя населению достаточно высок», - заключили в контролирующем ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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