Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения

фото © zdrav.expert

За истекшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заражения COVID-19.

Об этом говорится на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался. 29 пациентов за сутки выздоровело.

За весь период пандемии в городе выявлено 2 478 случаев заражения. Выздоровело 1 598 пациентов, умерло – 69.

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 203 случая заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Глава Минпромторга России сообщил о проблемах с медицинским кислородом в Крыму. В 21 регионе России и в Крыму возникли проблемы с наличием медицинского кислорода.

Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.

Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией. Глава администрации Алушты Галина Огнева прокомментировала «Крымской газете» информацию о том, что попала в больницу с подозрением на коронавирус.

Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки скончалось три пациента с подтвержденным COVID-19.