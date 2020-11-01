Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Все еще больше двухсот: сводка по новым заражениям в Крыму ● Глава Минпромторга России сообщил о проблемах с медицинским кислородом в Крыму ● Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной ● Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией ● Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе
Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения
фото © zdrav.expert
За истекшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заражения COVID-19.
Об этом говорится на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался. 29 пациентов за сутки выздоровело.
За весь период пандемии в городе выявлено 2 478 случаев заражения. Выздоровело 1 598 пациентов, умерло – 69.
В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 203 случая заражения коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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