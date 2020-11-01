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Коронавирус в Крыму

Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения

10:27 воскресенье, 1 ноября 2020
Севастополь
Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения

фото © zdrav.expert

За истекшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заражения COVID-19.

Об этом говорится на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался. 29 пациентов за сутки выздоровело.

За весь период пандемии в городе выявлено 2 478 случаев заражения. Выздоровело 1 598 пациентов, умерло – 69.

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 203 случая заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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