Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

фото © live24.ru

Носящие очки люди в пять раз реже заражаются коронавирусом, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Эксперт со ссылкой на исследование китайских ученых указал, что среди зараженных COVID-19 в очках оказалось только 10%. Нетесов объяснил, что основными каналами, по которым коронавирус проникает в организм являются слизистые носа и глаз. Например, в случае заражения через нос, пропадает обоняние.

«В Китае было проведено исследование, которое показало, что люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что носят очки более 80%», — цитирует его 30 октября «Российская газета».

Нетесов также призвал носить медицинские маски, чтобы не допустить не только собственного заражения, но и в случае отсутствия симптомов коронавируса не заразить окружающих.

В сентябре было опубликовано исследование китайских ученых, из которого следовало, что очки не дают людям трогать глаза руками, поэтому снижается риск заражения коронавирусом в несколько раз. Специалисты объяснили, что SARS-CoV-2 проникает в организм через рецептор ACE-2, который есть и на слизистой глаз, поэтому у 12% зараженных наблюдается покраснение или отек органов зрения.

Ранее в октябре британский врач Рави Томар предупредил об опасности одновременного заражения коронавирусом и гриппом. По его словам, это несет высокий риск летального исхода, так как иммунитету сложно справиться сразу с двумя вирусами.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Не только коронавирус: о чем говорит потеря обоняния. Потеря обоняния, которую называют одним из основных признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, может свидетельствовать и о ряде других, не менее серьезных заболеваний.

Назван простой способ определить зараженного коронавирусом. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса.

Врачи рассказали что надо делать, чтобы на треть снизить шанс госпитализации с COVID-19. Два с половиной часа умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю снижают вероятность госпитализации при COVID-19 больше, чем на треть.

Эксперты назвали вероятные источники инфекции на борту самолета. В условиях вспышки COVID-19 необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности, советуют эксперты.