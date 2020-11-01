Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения ● Все еще больше двухсот: сводка по новым заражениям в Крыму ● Глава Минпромторга России сообщил о проблемах с медицинским кислородом в Крыму ● Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной ● Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией
Министр здравоохранения Крыма работает в ковидном госпитале ночью и в выходные
фото © Новости Крыма
Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко приступил к работе на добровольной основе в ковидном госпитале на базе Симферопольской городской больницы №7.
Как передает пресс-служба республиканского минздрава, Остапенко работает в госпитале в ночную смену и в выходные дни.
«Я убежден, что если медицинские работники и волонтеры объединятся и, подставив друг другу плечо в это непростое время, будут сообща бороться с новой коронавирусной инфекцией, мы добьемся отличных результатов и с достоинством справимся с поставленными задачами. Я принял решение о работе в инфекционном стационаре как рядовой член многотысячной команды медицинских работников, и уверен, что этот посыл сподвигнет других не оставаться безучастными», – сказал министр.
По его словам, работа в инфекционном госпитале не мешает выполнению его основных обязанностей в должности министра, поскольку он работает в первую смену с полуночи до 8.00, а также в выходные и праздничные дни. Минувшей ночью, работая в «красной зоне», Остапенко содействовал медработникам в приемном покое и отделении реанимации. Также помогал в мониторинге состояния пациентов.
На данный момент только в системе оказания амбулаторной помощи в республике задействовано более полутысячи добровольцев. «Я благодарен всем медицинским работникам и волонтерам за самоотверженный труд. Берегите себя и своих близких, крепкого вам здоровья», – сказал Остапенко.
О своем решении идти работать добровольцем в ковидный госпиталь Остапенко заявил 28 октября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение министра.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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