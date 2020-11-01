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Коронавирус в Крыму

Крым получит еще 15,7 млн рублей на оснащение ковидных лабораторий

12:42 воскресенье, 1 ноября 2020

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам средства на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса.

Крыму выделено более 15,7 миллиона рублей, следует из соответствующего постановления на сайте правительства.

Согласно утвержденному распределению, республике из резервного фонда правительства выделено 15 715 000 рублей, а Севастополю – 5 715 000 рублей. Всего в России на эти цели выделено более 1 миллиарда рублей, которые распределены между 84 регионами РФ.

Выделение данной суммы на оснащение ковидных лабораторий Мишустин анонсировал 29 октября. «Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», – говорится в пояснении к постановлению.

В конце сентября текущего года федеральное правительство распорядилось выделить Крыму 15 миллионов рублей на грантовую поддержку лабораторий, занимающихся диагностическими исследованиями на определение коронавируса методом ПЦР. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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