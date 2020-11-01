«Кружится голова»: Клава Кока попала в аварию в Крыму

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Молодая певица и телеведущая Клава Кока поделилась подробностями жуткого случая, который произошел с нею не так давно, когда она приехала в Крым с гастролями.

Клава призналась, что в этой поездке она вполне могла погибнуть.

Молодая певица рассказывает, что с большим воодушевлением ехала на Крымский полуостров, рассчитывала на радушный прием и незабываемый концерт. Поездка в итоге действительно оказалась незабываемой, но только совершенно не в том контексте, на которой рассчитывала Клава. По пути из аэропорта Кока и члены ее концертной команды попали в достаточно серьезное ДТП, случившееся по вине некоего агрессивного водителя, нарушившего ПДД и врезавшегося в их машину.

В конце концов все остались живы и пострадали лишь минимально. Клава отделалась легкими травмами, но очень серьезным испугом и серьезной психологической травмой. Больше всего пострадал автомобиль молодой певицы, в ремонт которого теперь необходимо будет вложить огромные средства. По словам певицы, из травм у нее - сильный ушиб головы, которая теперь немного кружится и побаливает, но артистка надеется на отсутствие сотрясения.

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