Власть
До конца года в Симферополе обещают отремонтировать 37 дорог
Заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба провела выездное совещание по вопросам исполнения графика и контроля качества капитального ремонта дорожного покрытия.
По ее информации, по всем дорогам, которые ремонтируется в этом году, администрация Симферополя осуществляет муниципальный контроль в лице заместителей главы городской администрации и депутатского корпуса.
В рамках выездного мероприятия был проинспектирован ход дорожно-ремонтных работ на улицах Жидкова и Гавена.
В крымской столице в 2020 году планируется отремонтировать 37 участков улично-дорожной сети города, из которых на 13 объектах работы уже завершены, по 24 ремонтные работы еще ведутся, — отметила Вероника Глоба. – На сегодняшний день на улице Гавена выполняются работы по установке бордюрного камня. В работах задействовано 15 человек и 4 единицы техники.
Также она добавила, что на улице Жидкова были возобновлены дорожные работы. «Работы на объекте улично-дорожной сети некоторое время не велись, в связи с тем, что подрядчик менял команду субподряда. Сегодня на улице Жидкова также ведутся работы по монтажу бортового камня», — рассказала Вероника Глоба.
Заместитель главы администрации подчеркнула, что дорожно-ремонтные работы на всех улицах Симферополя планируется завершить до конца текущего года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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