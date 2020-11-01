До конца года в Симферополе обещают отремонтировать 37 дорог

Заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба провела выездное совещание по вопросам исполнения графика и контроля качества капитального ремонта дорожного покрытия.

По ее информации, по всем дорогам, которые ремонтируется в этом году, администрация Симферополя осуществляет муниципальный контроль в лице заместителей главы городской администрации и депутатского корпуса.

В рамках выездного мероприятия был проинспектирован ход дорожно-ремонтных работ на улицах Жидкова и Гавена.

В крымской столице в 2020 году планируется отремонтировать 37 участков улично-дорожной сети города, из которых на 13 объектах работы уже завершены, по 24 ремонтные работы еще ведутся, — отметила Вероника Глоба. – На сегодняшний день на улице Гавена выполняются работы по установке бордюрного камня. В работах задействовано 15 человек и 4 единицы техники.

Также она добавила, что на улице Жидкова были возобновлены дорожные работы. «Работы на объекте улично-дорожной сети некоторое время не велись, в связи с тем, что подрядчик менял команду субподряда. Сегодня на улице Жидкова также ведутся работы по монтажу бортового камня», — рассказала Вероника Глоба.

Заместитель главы администрации подчеркнула, что дорожно-ремонтные работы на всех улицах Симферополя планируется завершить до конца текущего года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На стройке в Алуште нашли несколько десятков неоформленных рабочих. В ходе контрольных мероприятий, проведенных на одной из строительных площадок в Алуште, сотрудники УФНС России по Республике Крым выявили несколько десятков неоформленных работников.

Аксенов высказался за тотальную застройку аэродрома Заводское в Симферополе. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил необходимость застройки аэродрома Заводское в Симферополе.

В Крыму оштрафовали очередного подрядчик ремонта дорог. Подрядчик ремонта автодорог в селах Фрунзе и Лесновка Сакского района не выполнил работу в установленные сроки.

Крымских мэров попросили лично участвовать в стройках. Глава Крыма потребовал личного участия глав администраций в процессе строительства и ввода в эксплуатацию объектов строительства.