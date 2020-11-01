Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус ● Крым получит еще 15,7 млн рублей на оснащение ковидных лабораторий ● Министр здравоохранения Крыма работает в ковидном госпитале ночью и в выходные ● Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения ● Все еще больше двухсот: сводка по новым заражениям в Крыму
Число жертв растет: в Крыму скончались еще четверо пациентов с COVID
В Крыму скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», сообщает Минздрав республики.
Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в республике достигло 141.
По информации министерства, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2827 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 1172, изолированы в обсерваторы – 134, в стационарах проходят лечение 1521 человек. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 3968 пациентов.
Как сообщалось ранее, за 31 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Крым выявлено 9655 случаев коронавируса, выздоровели 5442 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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