Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.4
воздух +11
море +20

Коронавирус в Крыму

Число жертв растет: в Крыму скончались еще четверо пациентов с COVID

14:16 воскресенье, 1 ноября 2020

В Крыму скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», сообщает Минздрав республики.

 Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в республике достигло 141.

По информации министерства, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2827 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 1172, изолированы в обсерваторы – 134, в стационарах проходят лечение 1521 человек. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 3968 пациентов.

Как сообщалось ранее, за 31 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Крым выявлено 9655 случаев коронавируса, выздоровели 5442 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Министр здравоохранения Крыма работает в ковидном госпитале ночью и в выходные. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко приступил к работе на добровольной основе в ковидном госпитале на базе Симферопольской городской больницы №7.

Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения. За истекшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заражения COVID-19.

Все еще больше двухсот: сводка по новым заражениям в Крыму. За 31 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Глава Минпромторга России сообщил о проблемах с медицинским кислородом в Крыму. В 21 регионе России и в Крыму возникли проблемы с наличием медицинского кислорода.

Коронавирус в Крыму
Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Носящие очки люди в пять раз реже заражаются коронавирусом, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Коронавирус в Крыму
У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус

У приехавших из России в «Артек» детей обнаружен коронавирус

Пермских школьников не пустили на финал конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» из-за коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения

Новый рекорд в Севастополе: за сутки выявлен 81 случай заражения

За истекшие сутки в Севастополе выявили 81 случай заражения COVID-19.

Спорт
Усик победил Чисору единогласным решением судей

Усик победил Чисору единогласным решением судей

Представляющий Украину крымский боксер добыл непростую победу над британцем.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации