Число жертв растет: в Крыму скончались еще четверо пациентов с COVID

В Крыму скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», сообщает Минздрав республики.

Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в республике достигло 141.

По информации министерства, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2827 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 1172, изолированы в обсерваторы – 134, в стационарах проходят лечение 1521 человек. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 3968 пациентов.

Как сообщалось ранее, за 31 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Крым выявлено 9655 случаев коронавируса, выздоровели 5442 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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