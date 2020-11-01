Водный кризис
Развитие сюжета: Власти России обещают, что после решения проблем с водой в Крыму вырастут тарифы ● Крым досрочно получил 870 млн рублей на решение проблем с водой ● Воду озера у горы Гасфорта заберут в водопровод Севастополя ● В Крыму стали использовать воду из систем отопления для бытовых нужд ● Опреснительные установки в Крыму появятся еще не скоро
Аксенов знает сколько воды можно выкачать из недр Крыма
фото © geoplan.com.ua
В результате запуска трех дополнительных водозаборов в Крыму – Бештерек-Зуйского, Вилинского и Ивановского – Крым будет получать в сумме около 60 тысяч кубометров в сутки.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
При этом чиновник отметил, что к разработке подземных источников воды следует относиться «максимально аккуратно».
«Необходимо понимать, что это наш лимит, который нельзя превышать, - подчеркнул Аксенов в сообщении на своей странице в соцсетях. – При добыче свыше 100 тысяч кубометров воды (необходимо – ред.) учитывать все риски, поскольку никто не знает, к чему это может привести».
Как ранее сообщалось, Вилинский и Ивановский водозаборы были запущены в июне и июле 2020 года после того, как уровень воды в водохранилищах, снабжающих Симферополь, упал до критических отметок. Первый, по информации гендиректора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, может давать симферопольцам около 21,6 тысячи кубометров в сутки, второй – около 34 тысяч кубометров в сутки.
К строительству третьего водозабора – Бештерек-Зуйского – в Крыму приступили в конце октября. Рабочий пуск воды по нему запланирован весной 2021 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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