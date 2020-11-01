Аксенов знает сколько воды можно выкачать из недр Крыма

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В результате запуска трех дополнительных водозаборов в Крыму – Бештерек-Зуйского, Вилинского и Ивановского – Крым будет получать в сумме около 60 тысяч кубометров в сутки.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

При этом чиновник отметил, что к разработке подземных источников воды следует относиться «максимально аккуратно».

«Необходимо понимать, что это наш лимит, который нельзя превышать, - подчеркнул Аксенов в сообщении на своей странице в соцсетях. – При добыче свыше 100 тысяч кубометров воды (необходимо – ред.) учитывать все риски, поскольку никто не знает, к чему это может привести».

Как ранее сообщалось, Вилинский и Ивановский водозаборы были запущены в июне и июле 2020 года после того, как уровень воды в водохранилищах, снабжающих Симферополь, упал до критических отметок. Первый, по информации гендиректора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, может давать симферопольцам около 21,6 тысячи кубометров в сутки, второй – около 34 тысяч кубометров в сутки.

К строительству третьего водозабора – Бештерек-Зуйского – в Крыму приступили в конце октября. Рабочий пуск воды по нему запланирован весной 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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