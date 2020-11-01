Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.4
воздух +9
море +19

Водный кризис

Аксенов объявил, что не хочет в отставку из-за дефицита воды

18:14 воскресенье, 1 ноября 2020
Аксенов объявил, что не хочет в отставку из-за дефицита воды

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что не намерен подавать в отставку на фоне проблем с водой на полуострове и переходить на работу в Москве.

«Раз в две недели меня стабильно «снимают» (телеграм-каналы, некоторые СМИ и блогеры) с должности в течение всех лет (нахождения на ней)», - сказал Аксенов журналистам в Симферополе.

«Уже отправили? Сегодня не собирался», - отреагировал Аксенов на реплику журналистов, что ряд телеграм-каналов «отправляет» его на работу в Госдуму РФ.

«Не знаю, как дальше - как руководство страны скажет», - добавил он.

Зампред кабинета министров РФ Марат Хуснуллин, который посещал по поручению президента страны испытывающий проблемы с водой Крым, заявил, что у него «нет задачи кого-то увольнять, кого-то пугать», задача найти оптимальные пути решения проблемы вододефицита.

Сам Аксенов, комментируя вопрос дефицита воды, отметил, что строительство установок по опреснению морской воды для Крыма, который страдает из-за маловодия, может привести к удорожанию стоимости воды в регионе, однако «колоссального роста» не будет.

«Стоимость «куба» воды в Крыму - 31 рубль 55 копеек. В среднем по ЮФО вода сегодня стоит за «куб» 36 рублей. По сути, у нас одни из самых низких показателей в ЮФО. (. . . ) Стоимость «куба» по опреснительным установкам, если раньше - два-три года назад - начинали со 100 рублей и выше. Сегодня параметры представлены различными учреждениями: от 40 до 68 рублей за «куб» стоимость», - сказал Аксенов.

По его словам, если разницу в тарифе компенсировать, то, по подсчетам, понадобится порядка 300 млн рублей в год. «Это при 68 рублях. При 40 - практически ничего не будет, в рамках погрешности», - утверждает глава Крыма.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мощное землетрясение произошло в Турции и Греции. Мощное землетрясение потрясло Турцию и греческий остров Самос в Эгейском море.

«Будет сидеть»: суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Андрею Филонову. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

В Крыму начинается смена элит. В Крыму начинается смена политической и бизнес-элит.

Под мэром Симферополя зашаталось кресло. Под мэром Симферополя Еленой Проценко зашаталось кресло.

Stars
«Кружится голова»: Клава Кока попала в аварию в Крыму

«Кружится голова»: Клава Кока попала в аварию в Крыму

Молодая певица и телеведущая Клава Кока поделилась подробностями жуткого случая, который произошел с нею не так давно, когда она приехала в Крым с гастролями.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Ученые выяснили, какая черта в мужчинах нравится женщинам больше всего

Ученые выяснили, какая черта в мужчинах нравится женщинам больше всего

Распространено мнение что «девочки» любят «плохих мальчиков».

Коронавирус в Крыму
Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Носящие очки люди в пять раз реже заражаются коронавирусом, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации