Водный кризис
Развитие сюжета: В России и в Крыму по-разному оценивают опреснение морской воды ● Аксенов знает сколько воды можно выкачать из недр Крыма ● Власти России обещают, что после решения проблем с водой в Крыму вырастут тарифы ● Крым досрочно получил 870 млн рублей на решение проблем с водой ● Воду озера у горы Гасфорта заберут в водопровод Севастополя
Аксенов объявил, что не хочет в отставку из-за дефицита воды
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что не намерен подавать в отставку на фоне проблем с водой на полуострове и переходить на работу в Москве.
«Раз в две недели меня стабильно «снимают» (телеграм-каналы, некоторые СМИ и блогеры) с должности в течение всех лет (нахождения на ней)», - сказал Аксенов журналистам в Симферополе.
«Уже отправили? Сегодня не собирался», - отреагировал Аксенов на реплику журналистов, что ряд телеграм-каналов «отправляет» его на работу в Госдуму РФ.
«Не знаю, как дальше - как руководство страны скажет», - добавил он.
Зампред кабинета министров РФ Марат Хуснуллин, который посещал по поручению президента страны испытывающий проблемы с водой Крым, заявил, что у него «нет задачи кого-то увольнять, кого-то пугать», задача найти оптимальные пути решения проблемы вододефицита.
Сам Аксенов, комментируя вопрос дефицита воды, отметил, что строительство установок по опреснению морской воды для Крыма, который страдает из-за маловодия, может привести к удорожанию стоимости воды в регионе, однако «колоссального роста» не будет.
«Стоимость «куба» воды в Крыму - 31 рубль 55 копеек. В среднем по ЮФО вода сегодня стоит за «куб» 36 рублей. По сути, у нас одни из самых низких показателей в ЮФО. (. . . ) Стоимость «куба» по опреснительным установкам, если раньше - два-три года назад - начинали со 100 рублей и выше. Сегодня параметры представлены различными учреждениями: от 40 до 68 рублей за «куб» стоимость», - сказал Аксенов.
По его словам, если разницу в тарифе компенсировать, то, по подсчетам, понадобится порядка 300 млн рублей в год. «Это при 68 рублях. При 40 - практически ничего не будет, в рамках погрешности», - утверждает глава Крыма.
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