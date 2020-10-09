Происшествия
Жесткое ДТП в Крыму: двое погибших и село без электричества
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В селе Михайловка Сакского района водитель кроссовера не справился с управлением авто и врезался на большой скорости в трансформатор.
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.
«9 октября около 2:30 в селе Михайловка водитель Skoda Yeti, двигаясь со стороны города Саки в сторону дорогу Саки-Орловка, неправильно выбрал скорость движения и на закруглении дорога вправо выехал за пределы проезжей части и врезался в трансформаторную подстанцию. В результате ДТП водитель 1989 года рождения и пассажир 1988 года рождения скончались до приезда скорой помощи», - сообщили в ГИБДД.
В «Крымэнерго» уточнили, что из-за ДТП трансформаторная подстанция получила серьезные повреждения, в результате чего без электричества остались 682 абонента села Михайловка.
«Энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам после получения сообщения о ЧП, часть потребителей была перезапитана по резервной схеме в течение 10 минут после начала работ. После выполнения комплекса работ по восстановлению КТП, энергетики восстановили нормальную схему электроснабжения потребителей села Михайловка», - уточнили в ГУП РК «Крымэнерго».
Решается вопрос о привлечении к ответственности виновных в повреждении электрических сетей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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