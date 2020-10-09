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Водители крымских маршруток умышленно отключают валидаторы
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Некоторые недобросовестные водители умышленно отключают валидаторы в общественном транспорте.
В Республике Крым начался мониторинг, направленный на то, чтобы выявить причину неисправности валидаторов - аппаратов бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте.
Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту «Вести Крым» заявил заместитель главы министерства Николай Лукашенко.
«Некоторые недобросовестные водители умышленно отключают валидаторы. У каждого водителя есть головное устройство, которое регулирует работу валидаторов. Включит аппарат не составит труда. Мероприятие нацелено на то, что бы выяснить причину неисправности валидаторов. Возможно они не работают по вине самих водителей, а возможно это технический сбой», - заявил замминистра.
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