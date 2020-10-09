Водителей Крыма проверили на уступчивость «скорой помощи»

С включенной сиреной и проблесковыми маячками реанимобиль Центра медицины катастроф и скорой помощи мчит по Симферополю. По заданному маршруту отправились сразу три кареты. Это имитация экстренного вызова. В салоне сотрудники ГИБДД проверяют, как водители уступают дорогу спецтранспорту.

На основных транспортных развязках стоят патрули ДПС. В случае если автомобилисты не пропустят «скорую», сотрудники ГИБДД получат информацию о нарушителе по рации. Заслышав сигнал, автомобилисты принимают в право и уступают дорогу «скорой». Но так бывает далеко не всегда.

В пути у бригады реанимобиля есть только одна цель - успеть на вызов, чтобы сохранить жизнь пациенту. И тут собственный комфорт уже не важен.

Бригада Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи возит пациентов со всего Крыма. В условиях пандемии коронавируса, один из последних случаев — срочная доставка пациента в аэропорт.

Этот профилактический рейд водители, по оценке сотрудников ГИБДД, сдали хорошо. Лишь один автолюбитель замешкался и не успел уступить дрогу «скорой». С ним провели профилактическую беседу.

А вот намеренный отказ пропустить спецтранспорт на дороге влечет за собой административную ответственность.

Но никакой штраф не оправдает автомобилиста, если по его вине бригада «скорой» так и не успеет вовремя приехать в пункт назначения. В дороге, время - решающий фактор спасения пациента.

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