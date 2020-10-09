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Власть

Власти Севастополя решили снести амфитеатр «Ракушки»

Власти Севастополя решили снести амфитеатр «Ракушки»

фото © Крым.реалии

Власти Севастополя решили снести амфитеатр и режиссерскую рубку «Ракушки».

Соответствующее решение принято по итогам архитектурно-художественного совета.

Отмечается, что в ходе обсуждения против сохранения построенной в ходе реконструкции новой зрительной зоны – амфитеатра и режиссерской рубки выступили все члены совета.

«Совершенно очевидно – общая позиция экспертов и приглашенных общественников, что в таком виде проект реализован быть не может. По итогу всего услышанного мной, как председателем совета, принято управленческое решение. Ирина Николаевна (Масликова – и. о. начальника Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя), выдаете постановление о приведении объекта в исторический вид – демонтаж конструкций всего второго этапа реконструкции – амфитеатра и рубки… Подготовить новое предложение по обустройству общественной территории», – сказал глава правительства Севастополя Михаил Развожаев.

Все члены архитектурно-художественного совета и депутаты парламента Севастополя отмечали нарушение законодательства при строительстве амфитеатра и режиссерской рубки «Ракушки», пренебрежение эстетическими и ландшафтными параметрами исторической части города.

По словам председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова, выстроенный амфитеатр полностью меняет вид Приморского бульвара в районе памятника Затопленным кораблям.

Развожаев рассказал, что по его поручению будет проведено служебное расследование по факту строительства зрительного амфитеатра и режиссерской рубки «Ракушки». При этом он подчеркнул, что подрядчик отвечать за строительство не будет, «поскольку добросовестно выполнял работы по проекту заказчика».

По его словам, к реконструкции самой «Ракушки» вопросов нет. Капитальный ремонт объекта проведен с сохранением внешнего вида и всех параметров.

«Мне представляется, что это должно быть просто вымощенная площадка, возможно, с повышающим рельефом, если это будет уместно, на котором будет просто расположены лавочки, как просили наши пожилые жители, со спинками. Будет изучен вопрос антитеррористического законодательства и, если - это будет определено, как общественное пространство – часть прогулочной территории парка, на котором просто расположены лавочки, хотелось бы уйти от ограждающих конструкций», – добавил Развожаев.

Реконструкция летней эстрады «Ракушка», расположенной в центре Севастополя – на Приморском бульваре – была затеяна местными властями в апреле 2019 года. Официальные сроки сдачи объекта в эксплуатацию постоянно сдвигаются. На объекте уже трижды менялся подрядчик. Одна компания в последний момент отказалась подписывать договор, другая – ушла в глубокие судебные тяжбы, а третья появилась на объекте без проведения публичных торгов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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