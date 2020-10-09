«Власти рискуют жизнями людей»: как вторая волна коронавируса накрывает Крым

Игорь Крутой, Сергей Аксенов и Филипп Киркоров в «Артеке», 7 октября 2020 года | фото © Сергей Аксенов / Фейсбук

В Крыму продолжают расти темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки 8 октября зарегистрировано 140 случаев – это очередной рекордный показатель.

Общее количество заражений перевалило за 5,5 тысяч. При этом, по данным Роспотребнадзора, в сентябре на полуострове было зафиксировано более 40% случаев COVID-19 за все время наблюдения.

На фоне этой вспышки власти возвращают ограничения, которые были сняты в начале курортного сезона в июле. Так, ношение масок в транспорте и в магазинах вновь стало обязательным, и глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан быть сознательными.

Медработница из Крыма Анна согласилась дать комментарий, не приводя свое полное имя из соображений безопасности. Она считает, что на самом деле ситуация с заболеваемостью коронавирусом гораздо более серьезная, чем следует из отчетов чиновников.

– Действительно, очень заметно, что новый всплеск начался именно в сентябре. Нельзя сказать, что заболевших было мало летом, потому что в больницах на самом деле никого не тестировали. В нашей больнице так и по сей день. Меня как медработника проверяли всего дважды, и это было летом. Пациентов тестируют только в крайних случаях, когда симптомы налицо. Так что мы не можем сказать, сколько сейчас заболевших реально. Осенью заразилось много моих коллег, и такое ощущение, что вирус стал более коварным. При этом наша больница как не перепрофилированная под ковидный госпиталь получает на суточную смену всего две маски на человека! А должно быть 12 масок, потому что их надо менять каждые два часа. Главврач докладывает Аксенову, что все укомплектовано. По факту эти маски вообще ни от чего не защищают, а специализированных костюмов у нас всего несколько.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по борьбе с коронавирусом раскритиковал крымчан за проведение свадеб, похорон, дней рождения и так далее:

«Мы видим тенденцию, что практически все последние заражения происходят после проведений массовых мероприятий. Воздержитесь, пожалуйста, уважаемые крымчане! У каждого народа в Крыму есть свои традиции, в том числе по проведению торжественных и грустных мероприятий, все понятно – но надо помнить о здоровье близких. Вот в ряде районов прошли свадьбы или похороны – и тут же массовое заражение. Большая часть мер тут зависит исключительно от нас с вами, а не от органов власти и от количества выписанных штрафов. Давайте уже примем тот факт, что коронавирус есть, и будет и вторая, и третья волна. Главный способ защиты от него – соблюдение социальной дистанции, а требования носить маски в общественных местах даже не обсуждаются».

Впрочем, сразу после этого совещания Сергей Аксенов отправился на фестиваль «Детская Новая волна» в «Артеке», где все время находился без маски, а также здоровался за руку и обнимался с артистами.

Основательница Canli Radio Наджие Феми полагает, что, наблюдая за таким поведением чиновников, крымчане также не склонны соблюдать меры предосторожности.

– Ежедневно мы видим антирекорды роста заболеваемости и количества умерших от коронавируса, но это как будто просто фон – как плохие новости, которые можно переключить, нажав кнопку на пульте. Крымчане до сих пор очень беспечно относятся к элементарным требованиям по профилактике – ношение масок, социальная дистанция, обработка рук антисептиком, избегание массовых скоплений людей. Я знаю, что в крымскотатарской среде каждый день проводятся свадьбы, и традиционно там большое количество гостей – по 200-300 человек. В итоге именно среди крымских татар сегодня чуть ли не самые большие цифры по заболевшим COVID-19. Однако то, как ведут себя крымские чиновники, тоже не внушает доверия, и люди, наверное, пытаются скопировать это: ходят с натянутыми на подбородок масками и так далее.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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