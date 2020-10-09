Власть
Видео с «участием» чеченцев в конфликте в Нагорном Карабахе сняли в Крыму
Фрагмент из видео с якобы участием чеченцев в конфликте в Нагорном Карабахе | фото © ютуб
Распространившееся в социальных сетях видео, в котором якобы демонстрируется участие выходцев из Чечни в конфликте в Нагорном Карабахе, является фейком.
Это выяснила редакция Кавказ.Реалии.
В действительности запись была сделана в Крыму, а именно – в районе села Морское на юго-востоке полуострова. Об этом, в частности, свидетельствует мост, который запечатлен на видео. Он находится в районе недостроенной базы отдыха вблизи села Морское.
Обстоятельства и точная дата съемки видео, на котором видны люди в военной форме и уничтоженная техника, доподлинно неизвестны. Вероятно, оно было сделано летом-осенью 2020 года.
В это время в Крыму, в том числе в районе села Морское, проходили съемки сразу нескольких российских фильмов, посвященных различным боевым действиям. Речь идет о фильмах «Пальмира», «Шугалей-2» и «Небо». Съемки боевых сцен объясняют тот факт, что в кадре присутствуют люди в военной форме, но без опознавательных знаков.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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