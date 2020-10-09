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Видео с «участием» чеченцев в конфликте в Нагорном Карабахе сняли в Крыму

13:34 пятница, 9 октября 2020
Видео с «участием» чеченцев в конфликте в Нагорном Карабахе сняли в Крыму

Фрагмент из видео с якобы участием чеченцев в конфликте в Нагорном Карабахе | фото © ютуб

Распространившееся в социальных сетях видео, в котором якобы демонстрируется участие выходцев из Чечни в конфликте в Нагорном Карабахе, является фейком.

Это выяснила редакция Кавказ.Реалии.

В действительности запись была сделана в Крыму, а именно – в районе села Морское на юго-востоке полуострова. Об этом, в частности, свидетельствует мост, который запечатлен на видео. Он находится в районе недостроенной базы отдыха вблизи села Морское.

Фрагмент из видео, в котором говорится об участии чеченцев в конфликте в Нагорном Карабахе
Мост в районе села Морское в Крыму. Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
Мост и пожарная часть в районе села Морское в аннексированном Крыму. Скриншот с сервиса Google Maps

Обстоятельства и точная дата съемки видео, на котором видны люди в военной форме и уничтоженная техника, доподлинно неизвестны. Вероятно, оно было сделано летом-осенью 2020 года.

В это время в Крыму, в том числе в районе села Морское, проходили съемки сразу нескольких российских фильмов, посвященных различным боевым действиям. Речь идет о фильмах «Пальмира», «Шугалей-2» и «Небо». Съемки боевых сцен объясняют тот факт, что в кадре присутствуют люди в военной форме, но без опознавательных знаков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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