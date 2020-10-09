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Власть

В центре Ялты начались работы по монтажу светофоров

10:11 пятница, 9 октября 2020
Ялта

Специалисты приступили к монтажу светофорных конструкций на пересечении улиц Карла Маркса – Рузвельта – Игнатенко напротив бывшего Клуба моряков у выхода на набережную Ялты.

Как пояснил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов, в этом месте будут установлены по два автомобильных и пешеходных светофора и дорожные знаки, а затем нанесена соответствующая разметка в соответствии со стандартами для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов.

«Светофоры приобретены современные, автоматизированные с программируемым блоком управления, который позволяет установить режим работы в зависимости от интенсивности движения пешеходов и автомобилей», – пояснил Шапортов.

По его словам, летом, когда на этом перекрестке образуется интенсивный поток людей, идущих к набережной, можно запрограммировать более продолжительный разрешающий период для пешеходов, а в межсезонье, наоборот, увеличить время для проезда транспорта. «Также менять режимы можно не только в зависимости от времени года, но и от времени суток», – рассказал заместитель главы администрации.

Шапортов обратил внимание, что по поручению главы администрации Ялты Ивана Имгрунта сразу после завершения монтажа конструкций на перекрестке у Клуба моряков аналогичными светофорами будет оборудовано пересечение улиц Пушкинская и Боткинская. «Завершить всю работу, согласно условиям контракта, планируется до 15 октября», – уточнил он и добавил, что установить светофоры также планируется на улице Кирова, в районе средней школы №4 и в районе прокуратуры. По мнению ялтинских властей, эти мероприятия не только увеличат пропускную способность центральных улиц города, но и обеспечат дополнительные меры безопасности как пешеходов, так и водителей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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