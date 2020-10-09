В центре Севастополя появится частокол из светофоров

Желание сделать улицу Гоголя безопаснее для пешеходов горожане восприняли неоднозначно.

В Севастополе возвращают пешеходный переход возле здания СевГУ на улице Гоголя. Накануне рабочие ГБУ «Севавтодор» нанесли свежую разметку на прежнем месте и приступили к установке светофора. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил глава Ленинского муниципалитета Максим Мишин.

Он напомнил, что в прошлом на этом пешеходном переходе неоднократно сбивали пешеходов, но по большей части это случалось по вине пешеходов, которые не соблюдали требования ПДД, считает Максим Мишин. Теперь же обновленный переход станет более безопасным – на нем появится светофор.

«Сейчас на данном пешеходном переходе силами Севастопольского автодора монтируется светофор, что сделает безопасным ваш переход через проезжую часть», – заверил Мишин.

При этом, поспешил успокоить автомобилистов глава муниципалитета, работа светофора будет, во-первых, обеспечивать безопасность пешеходов, а во-вторых, позволит безопасно и беспрепятственно выезжать на ул. Гоголя со стороны ул. Академика Крылова – важной транспортной артерии, разгружающей площадь Ушакова.

Кроме того, отметил Максим Мишин, сейчас ведется установка светофора в районе магазина «Океан» на пересечении проспекта Генерала Острякова и улицы Музыки. Здесь он необходим для безопасного передвижения школьников.

«В этом месте светофор обеспечит безопасный маршрут детей в 22 школу, упорядочит хаотичное движение пешеходов, что создает заторовые явления на всем перекрестке», – считает он.

Глава Ленинского муниципалитета подчеркнул, что это не последние пешеходные переходы, которые ранее были закрыты и теперь их необходимо вернуть.

«Подобных мест, где необходимо организовать пешеходные переходы, восстановить ранее закрытые, дополнительно установить элементы безопасности – в городе и в Ленинском районе в частности – более чем достаточно. Будем предлагать и по согласованию совместно реализовывать», – пообещал Максим Мишин.

Отметим, что известие о возвращении пешеходного перехода на Гоголя обрадовало не всех горожан – мнения пользователей соцсети Facebook разделились.

Одни считают, что установка на прежнем месте перехода избавит любителей перелезть через ограждение от вынужденного нарушения ПДД, да и студентам будет удобнее бегать за канцтоварами в магазин через дорогу.

Другие придерживаются мнения, что оборудовать на участке дороги в сто метров помимо двух уже имеющихся на Гоголя пешеходных переходов третий – это перебор, который приведет к транспортным заторам.

Напомним, пешеходный переход на улице Гоголя был закрыт два года назад по просьбе студентов СевГУ. В 2018 году нерегулируемый пешеходный переход дважды попадал в городскую хронику: 9 января там был сбит студент вуза, а ровно через месяц неизвестный молодой человек устроил на переходе опасное спортивное выступление.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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