В Симферополе внедряют новую систему фиксации нарушения парковки

В столице республики сотрудники администрации тестируют новый комплекс, позволяющий фиксировать нарушение правил парковки.

Об этом рассказал начальник отдела благоустройства и санитарного содержания одноименного управления администрации Симферополя Артем Сердюк.

«В рамках пилотного проекта с инвестором заключено соглашение и нам в пользование предоставлен специализированный программный комплекс. К нему идет прибор, вроде планшета, который фиксирует в автоматическом режиме с привязкой к местности, времени так далее, нарушение правил парковки. Прибор прошел сертификацию и его показания являются неоспоримыми», - заверил Артем Сердюк.

Сейчас администрация работает с комплексом в тестовом режиме. Все данные, полученные во время эксплуатации, направляются в департамент административно-технического контроля администрации Симферополя.

«Мы фиксируем нарушение, отправляем в ГИБДД, получаем данные на владельца и составляем административный протокол. Потом протокол рассматривается на заседании комиссии, где и принимается решение о наказании. Статья 3.18 117 закона РК предусматривает ответственность для физических лиц в виде штрафа от 1000 до 3000 рублей за первичное нарушение и от 3000 до 5000 за повторное», - сказал начальник отдела администрации Симферополя.

Он отметил, что уже совершено около пяти выездов в различные точки Симферополя, но самыми проблемной остается набережная реки Салгир.

«Каждый выезд с комплексом это порядка 15 выявленных нарушителей. В дальнейшем мы планируем выезжать каждый день», - подытожил Артем Сердюков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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