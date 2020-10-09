В Симферополе накрыли пункт обмена валют в торговом центре

Сотрудники полиции прекратили деятельность нелегального пункта обмена валюты и пресекли незаконную банковскую деятельность в районе центрального автовокзала Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В ходе оперативных мероприятий специалистами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументированы несколько эпизодов преступной деятельности, связанной с финансовыми операциями и организацией нелегальной купли-продажи иностранной валюты. Незаконный обменный пункт был организован в одном из крупных торговых центров в районе центрального автовокзала Симферополя.

Установлено, что группа лиц в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности» без получения лицензии, с целью получения прибыли занималась систематическим приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства.

В рамках проверочной закупки были задокументированы факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной валюты в размере 1800 и 38000 долларов США. В ходе дальнейших следственных действий изъяты наличные денежные средства в иностранной валюте и рублях Российской Федерации на сумму более 5 млн. руб.

Следственным управлением МВД по Республике Крым материалы уголовного дела с квалификацией преступления по п. «а» ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлены в Киевский районный суд г. Симферополя. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с крупным штрафом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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