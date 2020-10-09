В Севастополе закончилась вакцина от гриппа

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Поликлиники Севастополя приостановили вакцинацию населения против гриппа из-за нехватки вакцины.

Об этом сообщила представитель единого контакт-центра (горячей линии) системы здравоохранения Севастополя.

По словам сотрудницы контакт-центра, дефицит вакцины в поликлиниках наблюдается уже несколько дней и ее поставки ожидаются в октябре, однако точная дата пока неизвестна.

Приостановку вакцинации населения от гриппа подтвердили и в регистратуре городской поликлиники №4 на улице Супруна, а также несколько местных жителей, которые обращались в госполиклиники, желая сделать прививку.

В конце сентября несколько севастопольских СМИ сообщали, что в поликлиниках города наблюдался дефицит вакцины против гриппа. Указывалось, что к концу сентября было израсходовано примерно 90% вакцины. Ссылаясь на руководителя департамента здравоохранения Севастополя Сергея Шеховцова, в местных медиа сообщили, что в город перестала поступать вакцина из Министерства здравоохранения России, а ее поставки могут возобновить в конце октября. При этом причины нехватки вакцины от гриппа не объяснялись. По данным Шеховцова, для выполнения плана по вакцинации населения Севастополю дополнительно требуется 47 тысяч доз вакцины.

На официальном сайте правительства Севастополя пояснений относительно дефицита вакцины от гриппа в городе отсутствуют.

Власти Севастополя сообщали, что с 1 сентября в городе стартовала прививочная кампания против гриппа. По словам главного внештатного специалиста-эпидемиолога департамента здравоохранения города Сергея Грыги, в преддверии эпидсезона планируется привить более 250 тысяч человек, что составляет более 60% населения города.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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