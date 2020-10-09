В Севастополе ужесточают меры против COVID

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В Севастополе с понедельника частично вернут режим самоизоляции – она станет обязательной для лиц старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями из категории риска по коронавирусу.

Об этом на заседании штаба по ситуации с COVID заявил губернатор города Михаил Развожаев.

В соответствии с изменениями, которые будут внесены в указ, пожилые или страдающие хроническими заболеваниями севастопольцы обязаны будут ограничить посещения людных мест и пользование общественным транспортом.

«Естественно, мы возобновим работу нашего волонтерского штаба, который так же, как и весной будет выполнять необходимые задачи. Все это у нас уже отработано, помощь мы предоставить сможем», - подчеркнул Развожаев.

Губернатор напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством граждане, которые перейдут на самоизоляцию, смогут оформить больничный на период действия ограничений.

«Как минимум, две недели нам необходимо этот режим выдержать, а дальше посмотреть уже на развитие ситуации», - пояснил Развожаев.

Кроме того, с понедельника все юрлица и предприниматели города должны будут в обязательном порядке отказывать во всех услугах гражданам, которые не соблюдают масочный режим. Это касается всех видов пассажирских перевозок и всех категорий услуг, вплоть до продажи товаров.

«Такие меры, обязывающие не предоставлять услугу, сейчас уже введены во многих городах и соответствующее письмо Роспотребнадзора опубликовано», - отметил губернатор.

Также Михаил Развожаев напомнил о том, что с понедельника все учреждения, которые проводят для людей массовые мероприятия по билетам – кинопоказы, спектакли, спортивные мероприятия – обязаны продавать половину билетов с тем, чтобы соблюдать шахматную рассадку, а также следить за соблюдением масочного режима.

Все массовые мероприятия на территории города, которые подразумевают одновременное участие более 50 человек, также запрещены. Для севастопольцев будут ограничены командировки по России и заграницу, кроме самых необходимых. Часть предприятий, работа которых подразумевает контакт с людьми, должна будет перейти на дистанционную работу.

Правоохранительные органы Севастополя также пообещали перейти от предупреждений к административным наказаниям за нарушение мер профилактики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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