В Севастополе коронавирус нашли у полугодовалого ребенка: сводка за сутки

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За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Власти уточнили, что среди заболевших - полугодовалый младенец, самому старшему пациенту – 83 года, все – местные жители. Кроме того, от COVID скончался еще один человек – мужчина в возрасте 79 лет.

«Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - пояснили в пресс-службе правительства.

Таким образом, всего с начала пандемии в Севастополе подтвердилось 1253 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За этот период 829 человек выздоровели, 36 человек скончались.

«В настоящий момент в стационарах находится 311 человек. В инфекционной больнице находится под наблюдением 273 человека, в городской больнице №9 – 234 человека. Под наблюдением по месту жительства – 411 человек», - перечислили в правительстве Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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