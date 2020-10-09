Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь закупит лекарства от коронавируса почти на 40 миллионов рублей ● Предприниматели в Крыму готовы раздавать маски на входе в магазины ● Сразу пять человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Антирекорд обновлен: в Крыму за сутки выявили 140 заболевших COVID ● В Крыму решили усилить ковидный режим в гостиницах и санаториях
В Севастополе коронавирус нашли у полугодовалого ребенка: сводка за сутки
фото © pravda.com.ua
За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Власти уточнили, что среди заболевших - полугодовалый младенец, самому старшему пациенту – 83 года, все – местные жители. Кроме того, от COVID скончался еще один человек – мужчина в возрасте 79 лет.
«Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - пояснили в пресс-службе правительства.
Таким образом, всего с начала пандемии в Севастополе подтвердилось 1253 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За этот период 829 человек выздоровели, 36 человек скончались.
«В настоящий момент в стационарах находится 311 человек. В инфекционной больнице находится под наблюдением 273 человека, в городской больнице №9 – 234 человека. Под наблюдением по месту жительства – 411 человек», - перечислили в правительстве Севастополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сразу пять человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Антирекорд обновлен: в Крыму за сутки выявили 140 заболевших COVID. За 8 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
В Севастополе закончилась вакцина от гриппа. Поликлиники Севастополя приостановили вакцинацию населения против гриппа из-за нехватки вакцины.
В Крыму решили усилить ковидный режим в гостиницах и санаториях. Минкурортов РК призывает сообщать о нарушениях соблюдения требований Роспотребнадзора отелями и санаториями на Горячую линию.
Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей в Севастополе студенткой
Московский бизнесмен рассказал свою версию истории с пропавшей студенткой.
В Севастополе коронавирус нашли у полугодовалого ребенка: сводка за сутки
За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Жесткое ДТП в Крыму: двое погибших и село без электричества
В селе Михайловка Сакского района водитель кроссовера не справился с управлением авто и врезался на большой скорости в трансформатор.
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу
Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.
вчера
Российские «Бастионы» открыли огонь после того как британский фрегат прошел мимо Крыма
Новые российские береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли учебные удары после прохода у берегов Крымского полуострова военного судна ВМС Великобритании.