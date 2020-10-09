В Крыму впервые провели сложную операцию по удалению опухоли в коре головного мозга

В Крыму впервые проведена сложная нейрохирургическая операция по удалению объемного образования в функционально значимой зоне коры головного мозга под руководством главного нейрохирурга Министерства здравоохранения РФ, профессора Владимира Крылова.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

В нейрохирургическом отделении ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» впервые в Республике Крым проведена сложная нейрохирургическая операция по удалению объемного образования в функционально значимой зоне коры головного мозга. Операцию провела группа специалистов под руководством директора клинического медицинского центра МГМСУ им. А. И. Евдокимова, академика РАН, зав. кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ, главного нейрохирурга Министерства здравоохранения РФ, профессора Владимира Крылова, при участии сотрудников республиканской больницы.

В ходе операции пациентка находилась в ясном сознании, что позволило обеспечить дополнительный контроль за сохранностью функций коры головного мозга.

Специалисты нейрохирургического отделения ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» получили незаменимый опыт, который позволит самостоятельно проводить подобные хирургические вмешательства в Республике Крым. Для этого созданы необходимые условия: приобретено оборудование, специалисты получили нужные навыки, доступен весь инструментарий.

Как отметил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко, медицинская помощь больным с нейрохирургическими заболеваниями в республике оказывается на высоком уровне.

— Нейрохирургическая служба в Крыму на данный момент работает на уровне федерального центра, что стало возможным благодаря кропотливому труду на протяжении нескольких лет, а также помощи и поддержке главного нейрохирурга Министерства здравоохранения России Владимира Викторовича Крылова, за что мы ему очень благодарны. Создана эффективная команда из молодых и амбициозных специалистов, которые ставят перед собой серьезные задачи. К примеру, если ранее в Крыму вообще не проводились операции по клипированию сосудов головного мозга, то сейчас, за 9 месяцев 2020 года таких вмешательств в республике проведено больше, чем в Ростовской области, — отметил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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