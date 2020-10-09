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Происшествия

В Крыму продолжаются поиски пропавшего во время купания мужчины

15:47 пятница, 9 октября 2020
Ялта

Крымские спасатели продолжают искать мужчину, который на Массадровском пляже в Ялте пошел купаться и не вернулся.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения около половины пятого утра в четверг. Двое мужчин пошли купаться в море, один не вернулся.

«Для поиска пострадавшего на Массандровский пляж выехали семь сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС». В ходе проведения поисково-спасательных работ обследовано 500 метров береговой полосы, опрошены граждане, которые прогуливались вдоль прибрежной зоны», – говорится в сообщении.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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