В Крыму первая опреснительная установка может появиться в 2023 году

фото © Крым.реалии

Первую опреснительную установку в Крыму для водоснабжения Симферополя и еще ряда населенных пунктов региона могут ввести в эксплуатацию через два – два с половиной года.

Об этом в среду сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет».

«Получаем предложения каждый день по поводу (опреснительной – КР) установки или модульных небольших площадок. Мы встречаемся с разработчиками. Предложение мы прорабатываем. Уверен, что в ближайшем будущем – это не такая дальняя перспектива – в течение 2-2,5 лет мы такую установку установим», – сообщил Гоцанюк.

Он утверждает, что опреснители не будут вредить морской акватории и не будут создавать проблем для флоры и фауны, которая находится в Черном море.

Говоря о тарифной политике, Гоцанюк заявил, что для населения стоимость одного кубометра опресненной воды составит 85 рублей и выше.

«Учитывая, что есть технологии, которые позволяют получать в результате упаривания морской воды, можно получать товарные соли. Это хлорид магния, хлорид кальция или поваренную соль, или мирабелит, которые используются в народном хозяйстве», – сообщил глава правительства.

Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что в поселке Николаевка Симферопольского района по поручению президента Владимира Путина будут строить установку по опреснению морской воды. По оценке главы правительства полуострова Юрия Гоцанюка этот проект позволит «значительно улучшить» ситуацию с водоснабжением Симферополя.

При этом ранее министр жилищно-коммунального хозяйства правительства Крыма Дмитрий Черняев заявлял, что невозможно в ближайшее время решить проблему вододефицита опреснением морской воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Украине появится монета с крымскотатарским летчиком. Национальный банк Украины 7 октября вводит в обращение памятную монету номиналом 2 гривны с изображением крымскотатарского летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Ялтинцы против «бездушного монстра»: война за Массандровский пляж. Власти Ялты обсуждают возможность обустройства Массандровского пляжа. Проект для единственного в Крыму многолетнего обладателя «голубого флага» предложен местным бизнесом.

В Киеве открыли памятник человеку, освободившему Крым от большевиков. В Киеве открыли первый в Украине памятник полковнику армии Украинской Народной Республики Петру Болбочану (1883-1919).

Власти Крыма хотят создать институт медиатехнологий в КФУ. В Крыму намерены создать Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна.