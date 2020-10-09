Власть
В Коктебеле под стены детского сада сливают нечистоты
Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщает о несанкционированном сливе нечистот на территорию детского сада в Коктебеле.
«В очередной раз был зафиксирован факт слива хозяйственно-бытовых отходов на территорию, прилегающую к детском саду. С завтрашнего дня инициирована проверка близлежащих домовладений на предмет выявления труб отвода нечистот. Муниципальный контроль, «Вода Крыма», специалисты территориального отдела будут привлечены к проверке, в том числе на предмет соответствия потребляемой воды талонам на вывоз ЖБО», – сообщил вечером Бовтуненко.
Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма проверит сброс неочищенных канализационных стоков на пляж в Коктебеле. Как сообщила пресс-служба ведомства, также «будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц при эксплуатации канализационных очистных сооружений». При этом в поселке до сих пор не построена единая система канализования.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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