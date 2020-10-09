Происшествия
Туристы в Крыму отдыхали на пляже вместе с трупом
фото © Новости Крыма
С 1 октября пляжи полуострова стали небезопасными.
На западе Крыма в поселке Новофедоровка туристка обнаружила в море мертвую женщину. Об этом очевидица происшествия сообщила в группе «Злой крымчанин» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел накануне утром. Девушка приехала на пляж для утреннего моциона, но планы сорвала страшная находка. Она увидела на поверхности воды у берега тело женщины.
Очевидцы достали тело из воды и даже пытались оказать первую помощь пострадавшей, делали искусственное дыхание. Но было уже слишком поздно, женщина оказалась мертвой.
«Кругом люди были, и никто ничего не заметил. А оказывается, она была уже мертвой. Скорую помощь дожидались несколько часов, а вокруг на пляже все также продолжали резвиться дети», — возмущена автор сообщения.
Председатель Новофедоровского сельского поселения Сергей Россоловский сообщил, что пункты спасательных служб работают только в купальный сезон, а он закончился 1 октября. Так что в бархатный сезон в Крыму спасение утопающих — дело самих утопающих.
Это нужно понимать и осознавать всем тем россиянам, кто ринулся в Крым на осенние каникулы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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