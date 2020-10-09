Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антирекорд обновлен: в Крыму за сутки выявили 140 заболевших COVID ● В Крыму решили усилить ковидный режим в гостиницах и санаториях ● Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19 ● Приближается к рекорду: сводка по COVID за сутки в Севастополе ● В Крыму на дистанционное обучение перевели 4500 детей
Сразу пять человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
фото © gazetauzao.ru
Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Таким образом общие число скончавшихся с подтвержденным COVID-19 достигло 82 человек с начала пандемии.
В Крыму за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев. Всего в республике зарегистрировано 5553 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3390 человек, из них 37 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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