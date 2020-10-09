Сразу пять человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

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Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом общие число скончавшихся с подтвержденным COVID-19 достигло 82 человек с начала пандемии.

В Крыму за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев. Всего в республике зарегистрировано 5553 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3390 человек, из них 37 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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