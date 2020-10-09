Водный кризис
Развитие сюжета: Крыму наобещали около 77 млн долларов на решение водной проблемы ● Аксенов поручил решить проблему выгребных ям симферопольцев ● Засуха в Крыму: в Севастополе ищут новые источники воды ● Власти изъяли частные скважины около Ялты ● В России заявили, что разработали план по решению водной проблемы Крыма
Симферополю хватит воды на 2-3 месяца, если подавать по графику
фото © Новости Крыма
Водохранилища Симферополя заполнены на 10-12%, при соблюдении графика запасов хватит на 2-3 месяца, сообщил в прямом эфире телеканала «Миллет» глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
«На сегодняшний день ситуация такова, что в этих водохранилищах действительно небольшой объем воды. Если говорить о цифрах, то от проектной мощности составляет 10-12%. Если говорить в миллионах кубов, то это порядка 7,5 млн кубов. На сколько этой воды хватит? Как резервная – пока у нас ее достаточное количество. На 2-3 месяца достаточное количество воды, чтобы по графику подавать воду», – сказал Гоцанюк.
Он добавил, что с учетом ресурсов из подземных источников воды хватит до марта 2021 года.
Минэкономразвития России совместно с другими российскими органами разработало «проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя».
С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.
В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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