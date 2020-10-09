Симферополю хватит воды на 2-3 месяца, если подавать по графику

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Водохранилища Симферополя заполнены на 10-12%, при соблюдении графика запасов хватит на 2-3 месяца, сообщил в прямом эфире телеканала «Миллет» глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«На сегодняшний день ситуация такова, что в этих водохранилищах действительно небольшой объем воды. Если говорить о цифрах, то от проектной мощности составляет 10-12%. Если говорить в миллионах кубов, то это порядка 7,5 млн кубов. На сколько этой воды хватит? Как резервная – пока у нас ее достаточное количество. На 2-3 месяца достаточное количество воды, чтобы по графику подавать воду», – сказал Гоцанюк.

Он добавил, что с учетом ресурсов из подземных источников воды хватит до марта 2021 года.

Минэкономразвития России совместно с другими российскими органами разработало «проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя».

С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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