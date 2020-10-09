Севастополь закупит лекарства от коронавируса почти на 40 миллионов рублей

Из бюджета Севастополя будет выделено 39,4 миллиона рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня в ходе заседания правительства региона.

«Также для продолжения лабораторной диагностики на коронавирусную инфекцию, для закупки расходных материалов и оплаты труда сотрудников Кожно-венерологического диспансера и Городской больницы №1им. Пирогова – выделяется дополнительное финансирование в размере 21,2 миллиона рублей», – сообщил глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

По его словам, закупка лекарств почти на 40 миллионов рублей позволит обеспечить месячный запас препаратов для лечения инфицированных. Ранее сформированный департаментом запас, по словам Шеховцова, в настоящее время сократился вдвое в связи с ростом заболеваемости.

Ранее сообщалось, что из регионального бюджета дополнительно выделят 245 миллионов рублей на закупку дефицитных препаратов, на случаи, когда в ходе обследования пациента выявляются ранее неучтенные заболевания, а также на дорогостоящие схемы лечений онкологических заболеваний.

Отметим, по состоянию на утро 8 октября в Севастополе зарегистрированы 30 новых случаев заболевания COVID-19. Двое мужчин, течение болезни у которых осложнялось тяжелой вирусной пневмонией и острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний сегодня скончались.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антирекорд обновлен: в Крыму за сутки выявили 140 заболевших COVID. За 8 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

В Севастополе закончилась вакцина от гриппа. Поликлиники Севастополя приостановили вакцинацию населения против гриппа из-за нехватки вакцины.

В Крыму решили усилить ковидный режим в гостиницах и санаториях. Минкурортов РК призывает сообщать о нарушениях соблюдения требований Роспотребнадзора отелями и санаториями на Горячую линию.

Новый медцентр Симферополя пока не будет лечить пациентов с COVID-19. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко в Симферополе будут использовать для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в случае экстренной необходимости.