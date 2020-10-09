Российские «Бастионы» открыли огонь после того как британский фрегат прошел мимо Крыма

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Новые российские береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли учебные удары после прохода у берегов Крымского полуострова военного судна ВМС Великобритании.

Российские оенные в Крыму таким образом провели учебные стрельбы с использованием противокорабельных крылатых ракет с большим радиусом действия.

Ранее Россия объявила о закрытии довольно большой морской зоны, протяженностью в 250 километров к юго-западу от Крыма. Примечательно, что перед этим на незначительном расстоянии от берегов полуострова появился военный фрегат ВМС Великобритании HMS Dragon.

Сообщается, что учебные ракетные стрельбы с применением береговых комплексов указанной сери будут продолжаться три дня, поэтому британскому военному судну в течение всего этого периода придется оставаться в украинском порту, поскольку его экипаж наверняка не захочет попасть под массированный ракетный удар.

«Силы ЧФ РФ с 8 по 10 октября проводят стрельбы с использованием БРК дальнего действия и крылатых ракет с радиусом поражения около 250 километров. Это еще один повод сомневаться в том, будут ли российские Вооруженные силы в октябре текущего года устраивать президентские ракетно-баллистические стрельбы», - пишут авторы популярного Telegram-канала «Оперативная линия».

При этом, как пишет портал Avia.pro, британский фрегат прошел у берегов Крыма двумя днями ранее, направившись в порт Одессы, и, несмотря на то, что цель его нахождения в регионе, остается неизвестной, Москва направила Лондону и его партнерам по НАТО довольно четкий сигнал о том, что любые провокации у берегов полуострова будут «максимально жестко подавляться».

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