Прогноз погоды в Крыму на пятницу 9 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 9 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность в центральных районах), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (усиление ветра 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 15 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 72 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-восточный 22 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 64 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 72 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 26 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 27 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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