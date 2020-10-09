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Власть

Приготовления к строительству крупной транспортной развязки начались в Керчи

08:33 пятница, 9 октября 2020
Керчь

Подрядчик приступил к подготовке площадки строительства транспортной развязки и реконструкции путепровода на шоссе Героев Сталинграда в Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог Крыма.

«На данный момент производится отвод земель, восстанавливается и закрепляется трасса транспортной развязки, очищается полоса отвода от деревьев и кустарника, осуществляется переустройство существующих коммуникаций и снос существующего путепровода, подготавливаются площадки для размещения строителей и складирования строительных материалов. Также для организации строительства путепровода устраиваются технологические проезды и площадки для работы и передвижения тяжелой строительной техники», – говорится в сообщении.

Кроме того, проводится проверка полосы отвода и территорий, попадающих в зону строительства, на наличие взрывоопасных предметов.

Путепровод необходим для исключения пересечения на одном уровне движения по улице Буденного с железной дорогой, которая ведет в Керченский морской рыбный порт. Протяженность путепровода составит 184,5 м, ширина – 24 м, расчетная скорость движения – 80 километров в час. Кроме этого, запланирована прокладка дороги-дублера, которая обеспечит беспрепятственное движение транспорта.

Старый путепровод, расположенный в данном месте, демонтируют. Его строительство началось в 1986 году и было приостановлено в 1990 году. Сейчас его состояние не соответствует техническим нормам, из-за чего было принято решение о строительстве нового путепровода.

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства развязки в августе. Стоимость работ оценена в 1,5 млрд рублей, они должны быть завершены в 2022 году. Подрядчик – ООО «РСК-Юг».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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