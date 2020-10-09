Предприниматели в Крыму готовы раздавать маски на входе в магазины

Предприниматели в Крыму готовы к ужесточению мер предосторожности.

Об этомсообщил владелец сети магазинов Эльдар Меметов.

С сегодняшнего дня в магазины, такси, кафе и другие общественные места запрещено пускать людей без медицинских масок.

«Наш коллектив уже давно в масках. Знаем, что сейчас тяжелая эпидемиологическая ситуация, много заболевших, в больницах не хватает мест. Меры предосторожности мы воспринимаем максимально положительно, поэтому хотим, чтобы это было не «игрой в одни ворота», и наши клиенты тоже шли навстречу», - сказал он.

Он добавил, что покупателям сейчас не нужно долго объяснять, что без маски вход запрещен. Предприниматель связывает это с тем, что люди сами убедились в серьезности ситуации.

«Придерживаясь всех мер безопасности, можно спокойно работать. Сейчас почти у всех есть знакомые, которые переболели коронавирусом, поэтому крымчане стали с опаской относиться к происходящему и не сопротивляются носить маску в общественных местах», - уточнил Меметов.

Предприниматель сообщил, что на входе сотрудники магазина будут предоставлять одноразовые маски тем, у кого их не оказалось при себе.

О положительной реакции посетителей на введение строгого масочного режима рассказала парикмахер-стилист одного из салонов красоты в Симферополе Дарья Жилина.

«По опыту весенних мер предосторожности, могу сказать, что наши клиенты и тогда уже хорошо и спокойно реагировали. Никто не возмущается, все привыкли у нас к бахилам, маскам, санитайзеру. На входе мы также измеряем нашим посетителям температуру», - сказала она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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