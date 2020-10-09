Власть
Правительство Крыма призналось, что в ближайшее время хороших дорог не будет
фото © Новости Крыма
По мнению вице-премьера Евгения Кабанова, изменить ситуацию поможет инженерно-строительная лаборатория.
На штабе по строительной отрасли Крыма произошел странный диалог между главой региона и вице-премьером.
Сергей Аксенов требовал, чтобы качество работ должностные лица принимали, проверяя его своей пятой точкой. «Проехав за рулем можно пятой точкой почувствовать все неровности», - сказал он.
Евгений Кабанов доложил, что закупается инженерно-строительная лаборатория, которая позволит проверять качество асфальто-бетонной смеси. «Она может быть сегодня ровная, с через месяц начнет пускать волну», - апеллировал он главе. Вдобавок Кабанов признал, что «Подрядчики привыкли работать на крупных дорогостоящих объектах. В городах у них работать еще не совсем получается так, как хотелось бы».
В итоге Аксенов призвал совмещать как он выразился «приятное с полезным», хотя пока нет ни первого, ни второго.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
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