Правительство Крыма призналось, что в ближайшее время хороших дорог не будет

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По мнению вице-премьера Евгения Кабанова, изменить ситуацию поможет инженерно-строительная лаборатория.

На штабе по строительной отрасли Крыма произошел странный диалог между главой региона и вице-премьером.

Сергей Аксенов требовал, чтобы качество работ должностные лица принимали, проверяя его своей пятой точкой. «Проехав за рулем можно пятой точкой почувствовать все неровности», - сказал он.

Евгений Кабанов доложил, что закупается инженерно-строительная лаборатория, которая позволит проверять качество асфальто-бетонной смеси. «Она может быть сегодня ровная, с через месяц начнет пускать волну», - апеллировал он главе. Вдобавок Кабанов признал, что «Подрядчики привыкли работать на крупных дорогостоящих объектах. В городах у них работать еще не совсем получается так, как хотелось бы».

В итоге Аксенов призвал совмещать как он выразился «приятное с полезным», хотя пока нет ни первого, ни второго.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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