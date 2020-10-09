Обвиняемый в убийстве симферопольца житель Чечни написал явку с повинной

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Следователи предъявили жителю Чеченской Республики обвинение в избиении симферопольца, который впоследствии скончался.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В настоящее время обвинение в совершении данного преступления предъявлено 18-летнему жителю Чеченской Республики, – сообщила Постнова. – От фигуранта уголовного дела получена явка с повинной. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям работников медучреждения, куда пострадавший обращался за помощью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Следствием установлено, что в ночь на 20 сентября текущего года близ кафе по улице Карла Маркса в Симферополе между местным жителем и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес удар пострадавшему в лицо, от чего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. Спустя сутки он скончался по месту жительства от травмы головы.

Ранее сообщалось, что симферополец скончался после драки с жителем Чечни, который отдыхал в Крыму. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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